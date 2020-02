CECCHERINI, Riceve la cresima. Venuti padrino

Giornata particolare per Federico Ceccherini e Lorenzo Venuti, difensori della Fiorentina. Come fatto intendere dai giocatori sui social e come raccolto da FirenzeViola.it, Ceccherini oggi ha ricevuto la cresima da Don Max, prete della Fiorentina. Il giocatore a giugno si sposerà con la sua Carola Neri e per farlo deve prima prendere tutti i sacramenti. Con lui anche Venuti, presente alla cerimonia in qualità di padrino. Dopo essere stato testimone di nozze per Cragno, Venuti è il padrino di Ceccherini.