AMRABAT, "Restare al M. United sicuramente un'opzione"

© foto di Federico De Luca 2023

Fresco di vittoria dell'FA Cup, che ha permesso al suo Manchester United di qualificarsi per la prossima Europa League, condannando di conseguenza il Chelsea alla Conference, Sofyan Amrabat ha parlato del suo imminente futuro. Autore di un'ottima prestazione contro i rivali del Manchester City nel match decisivo di ieri, Amrabat ha accennato alla possibilità di non tornare alla Fiorentina in estate e di rimanere in Inghilterra. Ai microfoni di Ziggo Sports, il centrocampista marocchino ha dichiarato:

“Restare qui è sicuramente un'opzione. Penso che sia stata una stagione molto difficile. Per il Manchester United deve andare molto meglio, e anche per me personalmente. Il Manchester United è il club più grande del mondo, quindi chi non vorrebbe giocare a calcio qui? Ma tutte le parti devono essere felici, quindi ora ci metteremo al tavolo e vedremo cosa succede."