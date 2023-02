SERIE A, La Fiorentina torna a segnare 3 reti dopo 4 mesi

L'attacco della Fiorentina si stappa nella serata del Bentegodi: la squadra di Vincenzo Italiano supera per 3-0 l'ostacolo Verona trovando per la prima volta dal 7 gennaio (giorno dell'ultima vittoria in Serie A contro il Sassuolo) più di un gol in una singola partita. Festa viola in casa giallobù, grazie alla rete in apertura di match di Antonin Barak, alla zampata di Arthur Cabral ed alla rete da Puskas di Cristiano Biraghi, che ha cesellato la gara con un gol da centrocampo su una punizione battuta velocemente. Tre gol in novanta minuti per la Fiorentina: in Serie A non accadeva dal 22 ottobre 2022; in quell'occasione la squadra di Italiano aveva perso in casa (3-4) contro l'Inter.

Per trovare l'ultimo successo dei viola con tre gol dobbiamo risalire alla prima di campionato, col 3-2 contro la Cremonese. Considerando solamente l'annata 2022/23, questa è solo la terza volta che la Fiorentina segna tre gol in una partita di campionato. L'ultimo tris in trasferta in campionato è invece datato aprile 2022, quando la Fiorentina vinse al Maradona di Napoli per 3-2.