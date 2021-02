Questo Franchi s'ha da fare. In un intervento in Consiglio Comunale il sindaco è tornato a ribadire la volontà, attraverso anche una road map di massima, di puntare sul restyling del Franchi e di tutta l'area di Campo di Marte. E visto che si tratta di una rivoluzione vera e propria che coinvolgerà tutto il quartiere, l'amministrazione è intenzionata a portare avanti il discorso anche nel caso che la Fiorentina decida di fare lo stadio altrove. Ieri, complice l'incontro tra Commisso, Barone e Corsi, ci si sono messi anche gli spifferi di uno stadio ad Empoli, acquistando il Castellani, e Campi resta sempre un'opzione da non sottovalutare, è vero, ma ad oggi non c'è nulla di nuovo al riguardo e su questo si fa forza anche Nardella. Entro aprile il bando internazionale definirà le caratteristiche che dovrà avere il nuovo Franchi, nel quale prevedere un polo museale, uno congressuale, servizi, un'area commerciale interna ed esterna perché la proprietà non solo giochi in uno stadio bello e innovativo, che rispetta tutti gli standard moderni, ma anche in grado di far trarre profitto. Comunque vada, a differenza dell'area Mercafir dove è decaduto il discorso stadio nella parte sud, stavolta il restyling verrà fatto ugualmente. E verrà fatto nel miglior modo possibile, nella testa di Nardella, così da invogliare Commisso a continuare a giocarci con la Fiorentina, sia per la bellezza sia per la capacità di dare dei ricavi. Il sindaco punta sul dialogo con Commisso, rivendicando di aver sempre invogliato e aperto ai privati che volevano investire. Non a caso ha annunciato per il 18 un sopralluogo con una rappresentanza della Fiorentina e soprattutto con una rappresentanza dei tifosi viola, scegliendo la lingua che più piace alla società viola, per un Franchi fruibile proprio dai supporter in tutta sicurezza. Certo nei dettagli è ancora da definire e quindi ora è difficile capire se e chi sarà presente della Fiorentina (il presidente Commisso dovrebbe ripartire a breve) ma appare quanto meno come una mano tesa. Quanto mai necessaria visto che le parti dovranno iniziare a parlare anche del rinnovo della convenzione che scadrà a giugno 2022. Per allora difficilmente ci sarà già infatti un nuovo stadio e portare la Fiorentina a giocare fuori non è mai stata nelle intenzioni di Commisso, almeno fino ad ora.