PRESTITI, Bianco torna alla vittoria. La Ternana...

Sono tanti i viola in prestito in giro per l'Italia e non solo ad essere scesi in campo nel weekend. Questo un punto della situazione sui giocatori di proprietà della Fiorentina attualmente impegnati in altre squadre.

SERIE B

La Reggiana ha messo fine un lungo digiuno che andava avanti addirittura dal 27 gennaio è tornata alla vittoria sul difficile campo del Catanzaro. Per Alessandro Bianco, nonostante la stanchezza evidenziata anche da Alessandro Nesta a fine gara, solita prova sugli scudi: propositivo in fase di impostazione e decisivo nell’occasione del gol, perché è da un suo spunto per Girma che nasce l’autogol dell’estremo difensore avversario Fulignati. A Pisa invece Lucchesi e Amatucci hanno ritrovato il proprio maestro Aquilani, ma la vittoria è andata a quest’ultimo. Per il difensore una prestazione in chiaro scuro: amministra bene la retroguardia per tutta la partita e si rende anche pericolosissimo nella ripresa, prima colpendo una traversa di testa - la terza degli ospiti - e poi trovando l’ottima risposta di Loria; tuttavia, nel finale, pesa tantissimo la mancata copertura di Moreo per il decisivo 1-0 nerazzurro. Partita sottotono anche per Lorenzo Amatucci, in difficoltà per tutta la partita nel ritagliarsi il giusto spazio e mai veramente pericoloso. Pochi minuti senza spunti, infine, per Distefano.

SERIE C

L'unico giocatore della Fiorentina in prestito in Serie C ad essere sceso in campo nell'ultimo turno di campionato è Edoardo Pierozzi, tornato titolare nel Cesena dopo quasi tre mesi. Buona gara per il terzino destro che, nonostante qualche imbucata di troppo sulla fascia di competenza nel primo tempo, riesce a garantire un ottimo apporto offensivo.

ESTERO

Fuori dai confini italiani l’unico viola in prestito che può sorridere è Sabiri, che con la quarta vittoria consecutiva allontana definitivamente la zona retrocessione. In casa del Al-Shabab, l’Al-Fayha di Sabiri va prima in vantaggio di due reti per poi vedersi rimontare tra l’86° e l’89°. Tuttavia, quella che sarebbe potuta essere una beffa si trasforma in gioia quando al 98° Zaydan, entrato proprio al posto di Sabiri 5 minuti prima, ha siglato la rete del definitivo 2-3. Da un marocchino, ad un altro, seppur con esito diametralmente opposto. Sì perché in Premier League Sofyan Amrabat è finito ai margini delle gerarchie di Ten Hag, ormai sempre più incline a schierare il giovanissimo Mainoo a fianco di Casemiro e McTominay. Per Amrabat poco più di 10 minuti nella vittoria dello Uniter contro l’Everton. In Romania, il Farul Constanta di Louis Munteanu non va oltre uno scialbo 0-0 contro il fanalino di coda Botosani. Quarta partita in cui la squadra di Hagi non riesce a fare i tre punti e continua il digiuno dell’attaccante viola, che non segna dal gennaio scorso. Nemmeno in panchina, infine, Josip Brekalo, a causa di un piccolo problema fisico.