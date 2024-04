MARCHETTI, I numeri con la Viola: mai vinto in stagione

Fonte: a cura di Pietro Bettarini

Salernitana - Fiorentina, valevole per la 33° giornata di Serie A, sarà arbitrata da Matteo Marchetti della sezione di Ostia. Sarà la sua nona presenza in Serie A e ha già arbitrato tre partite della Fiorentina in questa stagione, senza vittorie da parte della squadra di Italiano in campionato: Inter 4-0 Fiorentina; Torino 0-0 Fiorentina. Ha però diretto anche i quarti di finale di Coppa Italia di quest'anno tra Fiorentina e Bologna, dove i viola sono usciti vincenti ai calci di rigore per 5-4.

L'arbitro della sezione di Ostia ha diretto anche Empoli 0-0 Fiorentina dello scorso campionato, dove nei minuti finali ha riscontrato un infortunio che non gli ha permesso di terminare la gara, venendo sostituito dal collega Juan Luca Sacchi. Nelle 8 presenze di questa Serie A ha estratto 23 volte il cartellino giallo e un rosso ai danni di Samuele Ricci proprio contro la Fiorentina. Marchetti ha inoltre assegnato due rigori entrambi all'Inter, uno ai danni del Torino e uno ai danni della formazione gigliata.