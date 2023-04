KUZMANOVIC, Sponsorizza Jovic e un trofeo viola a RFV

FirenzeViola.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Firenzeviola, l'ex viola Zdravko Kuzmanovic ha parlato del suo connazionale Jovic: "All’Eintracht era un giocatore vero, a Firenze non l’avete ancora visto. Gli manca continuità e mole di gioco, ha grandi possibilità e peccato che in campo non riesca ad esprimersi. Se arriva a giocare come all’Eintracht può aiutare molto la squadra. A lui in questo momento manca fiducia. Ogni tanto segna ma è troppo poco per uno come lui. Lo conosco, ora che in campionato rimane poco spero possa dare qualcosa in più per la Conference. Adesso però gioca Cabral ed è giusto così”.

Sugli obiettivi viola Kuz aggiunge; “Punto molto sulla vittoria della Conference. Penso che in questo momento, vendendo come giocano, possano arrivare in finale. Vedendo le squadre rimaste direi che anche in Coppa Italia possono farcela, ma punto molto sulla Conference. Possono battere tutte, spero vivamente che vadano fino in fondo”.

