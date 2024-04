IKONÉ-BIS: UN GOL PER SCACCIARE I FANTASMI E GUARDARE AL FUTURO

FirenzeViola.it

E alla fine è arrivato. Il secondo gol di Jonathan Ikone in questo 2024, nonché in tutto il campionato, ha negato la vittoria al Genoa. L'attaccante viola ha approfittato di un cross al bacio di Bonaventura per firmare il pareggio con un colpo di testa preciso. E per riscattare una prima parte di gara negativa o quanto meno anonima, nella quale l'ex Lille aveva provato ad accendersi invano calciando più volte debolmente, evitando i dribbling e risultando insomma poco efficace.

Il guizzo che serviva.

Poi nel secondo tempo la svolta. Non tanto nella prestazione, a dire la verità, quanto nella concretezza. "Bravo Ikone, anche perché sarà stata la seconda volta che colpiva il pallone di testa da quando è qua - le parole di mister Italiano in sala stampa - Bene così, la palla va messa sulla testa e non sempre sui piedi". Dopo il gol segnato al Frosinone l'11 febbraio ecco il bis, stavolta più decisivo visto che ha portato un punto alla Fiorentina mentre coi ciociari fu uno dei tanti.

Finestra sul futuro.

L'augurio è che il francese, nel mese di gennaio vicino al trasferimento a Roma, possa aver scacciato definitivamente i fantasmi. Anche in ottica futura, nel momento in cui dovesse riuscire ad essere protagonista di un finale di stagione importante. Di sicuro il trasporto non manca, come certificato dallo stesso Ikone ai canali ufficiali del club: "Ho fatto di tutto per trovare la rete col Genoa. Adesso ci sono tante gare da giocare, dobbiamo riposarci e andare più forte per vincere".