FEMMINILE: LA ROMA PUÒ FESTEGGIARE LO SCUDETTO AL VIOLA PARK. SUSSULTO PRIMAVERA

Turno di pausa per la Fiorentina Femminile ma non per la Serie A. Dopo lo stop per la due turni di qualificazione agli Europei della Nazionale, il calcio in rosa torna in campo e ridisegna una classifica con qualche sorpresa e alcune novità insperate. La formazione gigliata tuttavia è stata spettatrice interessata di questa tornata che la vede ancora stabile al terzo posto della classifica a sette lunghezze di vantaggio sulla diretta inseguitrice. E qui c'è la prima novità: non si tratta più dell'Inter Women ma del Sassuolo.

La grande sorpresa del weekend infatti è stata la vittoria delle emiliano-romagnole contro le nerazzurre allenate da Rita Guarino. Un risultato scaturito, tra l'altro, grazie a due calciatrici che per diverse stagioni hanno indossato con onore la casacca viola. La compagine allenata da Gianpiero Piovani si è imposta per 2-1 sulle meneghine grazie ai goal di Daniela Sabatino e Lana Clelland che hanno rimontato nella ripresa il sigillo su rigore di Lina Magull. Risultato che dimostra come le acque in casa nerazzurra siano tutt'altro che calme. Non si sa quale sarà il destino di Rita Guarino a fine stagione – considerando anche il contratto a lungo termine fattole firmare all'approdo a Milano -, ma di certo la società sarà costretta a dover scegliere tra lei o le senatrici del gruppo. Il caos in casa Inter consente alla Fiorentina di dormire sonni tranquilli. Il Sassuolo – che ha battuto le toscane nella prima giornata della poule scudetto – è sicuramente un avversario meno ostico e più accessibile da tenere a distanza. Certo è che la squadra allenata da Sebastian De La Fuente deve uscire dal proprio torpore. In questa prima parte della seconda fase del campionato italiano femminile, le viola non sono ancora riuscite a mettere in cassa un solo punto.

Sabato prossimo al Viola Park arriverà la Roma Femminile prossima ormai alla vittoria del secondo scudetto consecutivo. Le giallorosse si sono sbarazzate anche della Juventus Women al Tre Fontane nel turno appena trascorso, lanciando l'ultima accelerata verso il tricolore che potrebbe essere matematicamente certificato proprio a Firenze. Sarà difficile per la Fiorentina uscire dal proprio stadio di casa con qualche punto in tasca, ma di sicuro la gara può essere utilizzata per studiare al meglio la compagine giallorossa in vista di un'altra partita molto più importante che si terrà il prossimo 24 maggio: la finale di Coppa Italia Femminile. I bookmakers sono tutti a favore delle capitoline ma nelle gare secche può succedere di tutto. Manca poco più di un mese all'evento, intanto la Fiorentina deve salvaguardare la terza piazza in campionato per non disperdere quel sogno chiamato Europa che consentirebbe alla società di fare investimenti maggiori per creare una rosa ancora più forte ed inserirsi nel duopolio targato Roma-Juventus. E sarebbe anche il miglior modo possibile per onorare la memoria di Joe Barone che tanto ci avrebbe tenuto a seguire le sue ragazze in Champions League.

In Primavera Femminile abbiamo più volte ribadito come le cose non siano andate per il meglio. La squadra ha fallito l'obiettivo stagionale – la qualificazione alle finali scudetto – e l'annata, in generale, è stata costellata da tanti scendi e pochi sali. Al momento non ci sono notizie riguardo alla posizione del tecnico Nicola Melani. L'allenatore ha sicuramente delle responsabilità sull'andamento incostante della squadra ma è indubbio che anche la società abbia avuto delle mancanze nella costruzione della rosa Under 19 femminile viola. L'annata si avvia verso la conclusione e intanto la Fiorentina si regala un pomeriggio di gloria battendo il San Marino Academy per 4-0 al Viola Park. Le reti portano la firma di Bedini, Ciabini ed una doppietta di Di Benedetto (quest'ultima presa dalla Roma lo scorso gennaio). Da queste ragazze – e sicuramente da altre – dovrà ripartire la società se vorrà costruire una Primavera Femminile all'altezza del campionato e in grado di giocarsela con le grandi del torneo che, come ogni volta ricordiamo, a discapito della Fiorentina stessa, hanno iniziato a guardare anche all'estero per la ricerca di giovani talenti.