NOTIZIE DI FV VIOLA, DOMANI SEDUTA ALLE 16 COI NAZIONALI. DUBBIO JACK E' previsto per domani alle ore 16 un altro allenamento della Fiorentina in avvicinamento al match di sabato sera contro il Milan. Per la seduta di domani pomeriggio sono attesi anche i primi viola di rientro dalle rispettive Nazionali, in particolare Kayode, Milenkovic,... E' previsto per domani alle ore 16 un altro allenamento della Fiorentina in avvicinamento al match di sabato sera contro il Milan. Per la seduta di domani pomeriggio sono attesi anche i primi viola di rientro dalle rispettive Nazionali, in particolare Kayode, Milenkovic,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 26 marzo 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi