BOLOCA, Italiano fondamentale per la mia carriera

FirenzeViola.it

Il centrocampista del Sassuolo, Daniel Boloca, ha rilasciato un'intervista a Cronache di Spogliatoio, ripercorrendo la sua carriera e spendendo qualche parola anche su mister Vincenzo Italiano, che lo ha allenato ai tempi dello Spezia. Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni: "Dopo una settimana, chiamai il mio agente: «Ma non è che il salto in B è troppo grande? Vanno a duemila, non ci capisco niente». Mi rispose di continuare a lavorare come avevo sempre fatto, che era normale. L’allenatore era Vincenzo Italiano: in due mesi, mi ha trasmesso cose clamorose, mi ha aperto la mente".

CLICCA QUI PER LA NEWS COMPLETA: