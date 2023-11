BOLOCA, Mister Italiano fa cose clamorose, apre la mente

FirenzeViola.it

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, il centrocampista del Sassuolo Daniel Boloca ha ripercorso la propria carriera, dagli inizi in serie D, fino al debutto in questa stagione nel massimo campionato, condito dal primo gol realizzato alla decima giornata contro il Bologna. Parlando del suo passaggio allo Spezia, il centrocampista si è soffermato anche sull'importanza di aver avuto un tecnico come Vincenzo Italiano: "Dopo una settimana, chiamai il mio agente: «Ma non è che il salto in B è troppo grande? Vanno a duemila, non ci capisco niente». Mi rispose di continuare a lavorare come avevo sempre fatto, che era normale. L’allenatore era Vincenzo Italiano: in due mesi, mi ha trasmesso cose clamorose, aperto la mente.

I tempi di gioco erano altissimi. Loro vanno ai play-off, io mi lesiono il menisco mediale e devo operarmi. Lo Spezia mi è stato molto vicino. Vincono i play-off e vanno in Serie A: mi avevano fatto sentire uno del gruppo, parte integrante.".