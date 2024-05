REPUBBLICA, L'altalena di Nzola. Ora il rilancio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna di La Repubblica si concentra sulla figura di M'bala Nzola. Arrivato a Firenze per volere di Vincenzo Italiano, l'attaccante angolano è passato prima a riserva, poi a non convocato per "motivi personali" e infine adesso sembra rinato e candidandosi per una maglia da titolare per la finale di Atene. Il dubbio ovviamente è con Andrea Belotti che, divenuto punto di riferimento appena arrivato scavalcando proprio Nzola, non è mai riuscito a trovare con continuità la via del gol.

E invece a maggio, quando le partite iniziano a contare davvero, l'ex centravanti dello Spezia è diventato decisivo. A partire dalla sera del 2 maggio, quando contro il Club Brugge, nell'andata delle semifinali di Conference League, ha segnato la rete del definitivo 3-2 viola nel recupero. Poi il rigore procurato il Belgio e la rete venerdì sera contro il Napoli. Italiano ha dieci giorni per cercare di sciogliere tutti i dubbi su chi sarà il centravanti contro il Cagliari e soprattutto ad Atene, in una notte che potrebbe essere decisiva non solo per il presente ma anche per il futuro di entrambi i calciatori.