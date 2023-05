UEFA, Cambia la Supercoppa Europea? Nasce nuovo format

FirenzeViola.it

Arrivano novità, che se confermate saranno molto importanti in vista delle prossime edizioni della Supercoppa Europea. Secondo quanto riportato da Calcioefinanza.it potrebbero infatti diventare due le coppe messe in palio dalla UEFA per le vincitrici di Champions, Europa League e Conference.

La più grande novità potrebbe essere la UEFA Europa Super Cup che, se confermata, metterà di fronte la vincitrice dell’Europa League e la vincitrice della nuova Conference League. In questo modo anche la squadra che trionferà nella terza competizione per club potrà giocarsi un ulteriore trofeo.

L'altra novità potrebbe invece riguardare la Supercoppa europea per come l'abbiamo conosciuta fino a oggi, visto che potrebbe cambiare il format. La vincitrice della Champions League non sarà più impegnata in una gara secca con la vincitrice dell’Europa League, ma si passerà ad un nuovo formato che prevede una Final Four. Attualmente non sono ancora stati però definiti i criteri per stabilire le formazioni partecipanti, come non ci sono certezze neanche sulla stagione nella quale prenderanno il via le nuove competizioni.