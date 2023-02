TEDESCO, Firma col Belgio? Ero dal dentista. Ma poi...

Domenico Tedesco, appena qualche settimana fa al Franchi a seguire la Fiorentina, che lo aveva seguito prima di prendere Vincnezo Italiano, è il neo ct del Belgio. Ufficializzato e presentato oggi alla stampa, il neo commissario tecnico ha svelato: "Come sono arrivato qui? Stavo aspettando durante l'appuntamento da un dentista e ho visto la notizia che Roberto Martinez stava lasciando il posto. Ne ho fatto uno screenshot e l'ho inviato al mio agente, chiedendogli cosa potessi fare per ottenere questo lavoro. La risposta è stata che sarebbe stato difficile, perché avevo allenato solo club e non avevo mai lavorato in Belgio. E ora sono qui, un grande onore"

Domenico Tedesco nam zijn beslissing op een wel heel bijzondere plek ... 🇧🇪

Daar halen we uit dat hij voor de Rode Duivels zeker een tandje wilt bijsteken❗#pickxsports #belgianreddevils #rodeduivels #domenicotedesco #tedesco #voetbal #football pic.twitter.com/LW051ESh51 — Pickx Sports (@PickxSports) February 8, 2023