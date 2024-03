SERIE A, Cagliari e Sassuolo battono Salernitana e Frosinone

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Cagliari travolge la Salernitana nello scontro salvezza valido per il 28° turno di Serie A che si è disputato questo pomeriggio all'Unipol Domus. Partita mai in discussione,conclusa 4-2 per i sardi grazie alle reti di Lapadula, Gaetano e la doppietta di Shomurodov. Mentre il Sassuolo ha la meglio sul Frosinone con una vittoria di misura, per 1-0, arrivata con un gol di Thorsvedt.