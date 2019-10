SAFONOV, Viola avevano offerto 1 milione, ma io...

Matvey Safonov, portiere classe '99 del Krasnodar, ha parlato al canale Youtube Krasava riguardo all'interesse della Fiorentina nei suoi confronti: "Ho ascoltato un'offerta pari ad 1 milione di euro dei viola per me, ma io non voglio andarmene. Se il club avesse deciso di cedermi sarei rimasto ugualmente perché posso ancora crescere e finché c’è lo spazio per farlo, vale la pena farlo in condizioni confortevoli. Devo dire grazie alla mia società e voglio ripagarla per tutto quello che ha fatto per me".