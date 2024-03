SABATINI, Pradè? Non ha la stessa centralità di Barone

Fonte: Lady Radio

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato di Fiorentina: "Non so come si ripartirà dopo la scomparsa di Barone, e non starei a fare paralleli con il periodo di Astori perché ogni situazione è diversa. Pradè? Nel comunicato emesso dal club credo gli sia stata rinnovata la fiducia e che, quindi, il suo lavoro sia stato ritenuto positivo. Non gli manca certo l'esperienza, ma non ha lo stesso peso agli occhi anche solo della squadra che aveva, invece, Barone. Italiano? Ha fatto tante cose tattiche nuove ed è migliorato. Se dovesse andar via a fine stagione penso che sarebbe una grande perdita per la Fiorentina".