MILAN, Personalizzato per Bennacer. Leao torna domani

Dopo essere tornato a Milano la scorsa settimana, lasciando il ritiro della nazionale algerina in seguito ad un piccolo problema fisico, oggi Ismael Bennacer si è recato a Milanello per iniziare i preparativi in vista della partita di sabato sera contro la Fiorentina al Franchi.

Il centrocampista ha svolto, insieme a Filippo Terracciano, del lavoro personalizzato sul campo. Nella giornata di domani è atteso il ritorno agli allenamenti di Rafa Leao, e tra domani e mercoledì anche il rientro di tutti gli altri giocatori impegnati con la nazionale in questo periodo.