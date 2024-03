GUDMUNDSSON, Rivede la nazionale dopo la denuncia

FirenzeViola.it

Come riportato dall'edizione odierna de Il Secolo XIX, il calciatore del Genoa, e obiettivo di mercato della Fiorentina nella sessione invernale, Albert Gudmundsson potrebbe rientrare tra i convocati dell'Islanda in vista delle semifinali playoff per l'Europeo. L'attaccante rossoblù è assente dalle partite della Nazionale dallo scorso settembre a causa di una denuncia per cattiva condotta sessuale da parte di una ragazza. Gudmundsson si è sempre dichiarato innocente e la vicenda sembra in via di risoluzione. Così l'islandese sembra vicino a poter tornare a vestire la maglia della selezione azzurra.