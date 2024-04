DE ROSSI, Penso ai giorni felici qui, non al rinnovo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, ha risposto ad una domanda sul risultato di domani con il Milan importante per l'eventuale rinnovo: "Tutte le partite lo sono. Domani è importante perché non voglio che finisca. Pellegrini ha detto una cosa che mi ha fatto emozionare: È un percorso per essere felici e cosa c'è di più importante? Più importante della nostra gioia, della nostra gloria che c'è? Se pensiamo a quanto sono a rischio, a quanto durerà non ci godiamo quello che stiamo facendo.

Da quando sono arrivato sono state tante le giornate felici che ho trascorso. Penso a quello, non alle possibilità di rinnovo in base al risultato di domani".