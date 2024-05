SERIE A, L'Udinese rimonta il Napoli. Azzurri a +1 sui viola

Il match tra Udinese e Napoli, che conclude la 35ª giornata di Serie A, termina con un pareggio in extremis dei friulani. Gli ospiti, con la rete firmata da Victor Osimhen, sembrano assaporare i tre punti, ma Success, al suo primo gol in questa stagione, riacciuffa il risultato sul 1-1 finale. Per i friulani, allenati dall'ex della serata Fabio Cannavaro, è comunque un risultato che non basta per uscire dalla zona retrocessione. La classifica vede i bianconeri a -2 dalla salvezza. Il Napoli invece con questo pareggio scavalca di una lunghezza, 51 punti a 50, la Fiorentina all'ottavo posto.