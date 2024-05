TOP FV, Chi il miglior viola in Verona-Fiorentina 2-1?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina non sfrutta il passo falso della Lazio a Monza e incappa in una brutta sconfitta in casa del Verona. Al Bentegodi finisce 2-1 per l'Hellas, che porta a casa l'intera posta in palio grazie alle reti di Lazovic su rigore e alla botta di Noslin da dentro l'area, nonostante le proteste per un possibile tocco di mano. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il migliore in campo tra gli uomini di Italiano. Qua sotto il link:

TOP FV, CHI SI SALVA TRA I VIOLA NEL KO COL VERONA?