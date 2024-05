DE LA FUENTE, Sconfitta amara. Testa alla finale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus al Viola Park, la Fiorentina Femminile non riesce ancora a conquistare la prima vittoria nella Poule Scudetto. Mister De La Fuente, intervistato ai microfoni ufficiali del club viola insieme alla portiere Rachele Baldi, ha espresso la sua opinione sulla partita e sulle prossime sfide. Queste le parole dell'allenatore delle gigliate: "Non sono soddisfatto del risultato perché ho visto una squadra che è rimasta sempre in partita, ma il 2-0 ci ha tagliato le gambe. Abbiamo risparmiato energie a molte calciatrici che avevano disputato due partite in 4 giorni. Sappiamo che queste partite possono essere decise dagli episodi. Ora dobbiamo concludere bene il campionato e disputare una grande finale. Cercheremo di essere pronti per onorare al meglio la fine del campionato e cercare di portare un trofeo a Firenze, che è importante. Abbiamo questa possibilità. Il risultato odierno lascia l'amaro in bocca, ma queste ragazze superano sempre gli ostacoli".

Anche il portere viola Rachele Baldi ha analizzato la sfida contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni:

"Noi puntavamo a giocare la nostra partita e ci stiamo preparando per la finale. Nonostante tutto, mi ritengo soddisfatta. Adesso vogliamo utilizzare queste partite per divertirci, sì, ma il nostro unico pensiero è rivolto alla finale".