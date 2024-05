COMMISSO, Franchi un problema. Preoccupati per il futuro

FirenzeViola.it

Tra le notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso che, prima di ripartire per gli Stati Uniti, è intervenuto ai canali ufficiali del club viola. Il numero uno gigliato, tra i tanti argomenti trattati, ha parlato anche della situazione legata al restyling dello stadio Artemio Franchi. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: "Il Franchi è un problema, in questi giorni abbiamo incontrato il ministro Abodi e il sindaco Nardella. La preoccupazione sul futuro del Franchi è emersa in ogni incontro, perché per completare il progetto di rinnovamamento mancano almeno ancora 100 milioni. E ci sono solo informazioni per la stagione 2024-25 dove i posti non saranno più di 22 mila e dove si potrà continuare a giocare al Franchi. Noi riteniamo che, prima di iniziare i lavori per qualsiasi progetto, occorre essere certi che ci siano tutti i soldi a disposizione per completarlo con un cronoprogramma preciso e affidabile. Non è il caso del Franchi. L'unica certezza è che, se il progetto va avanti, il primo anno perdiamo dai 10 ai 15 milioni...".

