EVACUO A RFV, In Serie A la Viola poteva fare meglio

Felice Evacuo a Radio FirenzeViola

Intervenuto nella mattinata di Radio FirenzeViola, Felice Evacuo ha parlato del momento della Fiorentina, iniziando da un commento sulla prima panchina di Daniel Niccolini, suo ex compagno ai tempi della Florentia Viola e vice di Italiano (ieri squalificato): "Sono molto felice per lui, lo conosco bene, così come conosco il mister. Sono convinto che accanto a Italiano crescerà tanto".

Come giudica il primo mese e mezzo in viola di Belotti?

"Dipende da cosa guardiamo. Belotti è stato preso per rappresentare un'alternativa nel tipo di attaccanti a disposizione e sta facendo bene. Lui sta dando il massimo anche perché penso punti ancora a una convocazione per l'Europeo. Poi, normale che un attaccante sia giudicato anche per i gol e per questo il primo mese e mezzo a Firenze non è troppo positivo".

Cosa pensa succederà a fine stagione con Italiano?

"Il futuro di Italiano lo dirà anche il rendimento della squadra. Dipenderà come finirà questa stagione, non vedo improbabile un suo addio a fine anno".

L'attuale ottavo posto in campionato è un rimpianto per la Fiorentina?

"Sicuramente sì. Per come sono andate le cose, credo che la Fiorentina meritasse qualche punto in più in classifica per quanto espresso. Peccato perché in questa stagione così particolare, con la crisi del Napoli e le difficoltà di Lazio e Roma, l'ambizione di andare in Champions ci doveva essere".

