BOJINOV A RFV, Mi sono proposto per il giovanile viola, vorrei restituire al calcio...

FirenzeViola.it

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Ascolta l'audio

Valeri Bojinov a Radio FirenzeViola

Il doppio ex di Juventus e Fiorentina, Valery Bojinov, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo" per parlare della sfida di domani sera All'Allianz Stadium. Ecco le sue parole: "Entrambe le squadre arrivano da un buon momento con le vittorie in Coppa. Italiano ha dato identità di gioco anche se non riescono a valorizzarlo per quanto creano. Ma entrambe possono far divertire i tifosi. Spero però nel fair play sugli spalti e speriemo di vedere solo tante belle azioni e gol e per me sono un doppio ex vinca il migliore"

Belotti ha poca concretezza in termini di gol? "Un attaccante vive di questi momenti ma spero il Gallo possa fare un gol pesante e importante che gli dia la svolta in campionato. Lui è un ragazzo disponibile e generoso, corre tanto e si sacrifica tanto anche se ha fatto pochi gol. Spero domani si sblocchi e poi trovi la continuità perché un attaccante vive per questo".

Italiano dovrebbe andare via, un bilancio e chi preferisce come successore? "Penso che in questi tre anni il bilancio sia in Europa e con le due finali, anche se vorremmo tutti andare in Champions in cui servirebbe una rosa diversa, è molto positivo per non dire eccellente. Non solo lui ma tutta la dirigenza, con i risultati e il Viola Park. Può darsi che ora voglia andare a migliorare se stesso con società diverse. Per il successore non è facile. Gila ha fatto la storia a Firenze, De Rossi non credo che la Roma lo lascerà e Palladino ha fatto molto bene a Monza, starà ai due direttori scegliere. Ma voglio fare i complimenti anche a Galloppa mio ex compagno e senza voler esagerare sono sicuro che farà strada. Perché in un domani la Fiorentina non darà a lui dargli la panchina in A? Non dico mai che è presto perché dipende da ognuno quanto sei pronto, cosa hai fatto fino a quel momento... Sono tutti giovani, anche i primi citati, ed è giusto dargli possibilità in Italia".

Giovani? "Non solo in Italia, anche in Bulgaria si fa fatica a valorizzare i propri giovani anche perché è una generazione diversa. Ci vuole pazienza per lavorarci e più serenità perché dobbiamo dare possibilità a questi giovani a farli inserire in prima squadra. Come ha detto Palladino bisogna lavorare sulla tecnica dei giovani, ora si passa subito alla tattica".

A Firenze? "Sono stato invitato da Galoppa a Firenze, spero di poter venire presto e di chiacchierare un po' anche con il direttore. Due settimane fa mi ero proposto proprio a Daniele per far parte del suo staff, ma ovviamente lui ha già i suoi uomini. Dopo il corso da ds, sto facendo quello da allenatore. Vediamo se sarà possibile fare qualcosa perché quello che ho avuto dal calcio vorrei restituirlo"