CAMPANHARO, Ufficiale il passaggio all'Atletico-GO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nuova avventura per Gustavo Campanharo. Il 31enne centrocampista brasiliano, che arrivò in Italia nel 2011 per vestire la maglia della Primavera della Fiorentina e che poi successivamente ha giocato con l'Hellas Verona, si trasferisce all'Atletico Goianiense.

L'Internacional de Porto Alegre lo ha ceduto in prestito fino al termine della stagione. Per Campanharo, oltre a 15 presenze in Serie A, ci sono state anche esperienze in Francia, Turchia e Bulgaria.