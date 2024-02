PRANDELLI, Fidatevi: la "mia" Fiorentina non è in crisi

Fonte: Dal nostro inviato Ludovico Mauro

L'ex allenatore della Fiorentina e del Parma Cesare Prandelli è intervenuto, durante l'evento organizzato per celebrare l'anniversario della scuola calcio di Alberto Di Chiara. Queste le sue parole: "Ho appena fatto i complimenti ad Alberto. Non è facile organizzare un evento così. Una grande emozione essere qui".

La Fiorentina è in crisi?

"La Fiorentina è forte non è in crisi. Sono arrivati dei brutti risultati ma ci sta. L'obiettivo deve essere l'Europa. Bisogna sempre pensare al meglio che puoi fare e poi alla fine vedremo la classifica".

Belotti, cosa ne pensa?

"Ha tante motivazioni ed esperienza e penso che possa servire tantissimo".

Cosa manca ad Italiano per il salto di qualità definitivo?

"Al terzo anno di solito si cerca di raccogliere tutto il lavoro. Non solo dal punto di vista del gioco. Italiano è maturato molto anche dal punto di vista gestionale. Per trovare l'alchimia perfetta deve avere la fortuna di trovare il giocatore giusto in un ruolo fondamentale come l'attacco".

Quanto è importante ritrovare al meglio della forma giocatori chiave come Arthur, Bonaventura e Nico?

"Con tante partite è normale che ci siano flessioni. I giocatori sono di grande esperienza e qualità. Jack spesso dice di stare bene anche quando non sta al meglio e vuole giocare sempre. A volte ha bisogno di rifiatare. Sono calciatori con qualità tecniche importanti e di grande personalità".

Lei è stato a Parma e a Firenze. Che similitudini vede tra le due piazze?

"Fiorentina e Parma devono coinvolgere i tifosi, cercando di capire che tipo di calcio vogliono. Sono due piazze di valore che mettono grande pressione ma anche molto stimolanti"

Beltran e Belotti li vede insieme?

"A me piace che ogni tanto si cerchi una squadra diversa. Si sta facendo questo esperimento per capire come si trovino le due punte nel contwesto di squadra".

Quanto può condizionare il caso Bonaventura?

"E' un calciatore di grande esperienza non ci dovrebbero essere grandi problemi".