TOTOFORMAZIONE, TANTE ROTAZIONI ALL'ARECHI: IN PORTA CHRISTENSEN. A DESTRA PIÙ FARAONI DI KAYODE

Se le convocazioni del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano non sono una dichiarazione di intenti, poco ci manca. A pochi giorni dalla sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, l’allenatore viola ha scelto di dosare le forze in campionato, permettendo a Nico Gonzalez, Beltran, Bonaventura e Belotti, di restare a Firenze prima della cruciale trasferta a Bergamo. Da aggiungere a questa lista di assenze anche la terza consecutiva di Mbala Nzola (ufficialmente, per motivi personali) e del giovane Pietro Comuzzo a causa della febbre. Si aggregheranno invece alla prima squadra per la trasferta all’Arechi i primavera Biagetti, Caprini e Sene. Per questo motivo, volendo pronosticare l’undici titolare di questo pomeriggio procedendo a ritroso, tutti i quotidiani concordano che a guidare l’attacco ci sarà un tridente sulla trequarti composto da Ikoné, Barak e Sottil, dietro all’unica punta Kouamé. Zero perplessità anche per quanto riguarda la mediana, con Lopez e Duncan che prenderanno il posto di Arthur e Mandragora e dove qualcuno pronostica un impiego a gara incorso di Castrovilli e Infantino. Qualche dubbio, invece, riguarda la difesa, dove Parisi e Quarta sembrano essere certo di un posto dal primo minuto. Tra Milenkovic e Ranieri è l'italiano che va verso la riconferma, mentre il serbo dovrebbe accomodarsi in panchina. Sulla corsia di destra Faraoni (favorito) e Kayode dovrebbero contendersi la maglia da titolare. Il dubbio maggiore riguarda, infine, la porta, dove Italiano potrebbe concedere un turno di riposo a Terracciano e, dunque, dovrebbe rivedersi Christensen, assente da gennaio scorso per un infortunio al ginocchio. Questa la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Christensen; Faraoni, M.Quarta, Ranieri, Parisi; M.Lopez, Duncan; Ikoné, Barak, Sottil; Kouamé.

Corriere dello Sport-Stadio (4-2-3-1): Christensen; Faraoni, M.Quarta, Ranieri, Parisi; M.Lopez, Duncan; Ikoné, Barak, Sottil; Kouamé.

Tuttosport (4-2-3-1): Christensen; Kayode, M.Quarta, Ranieri, Parisi; M.Lopez, Duncan; Ikoné, Barak, Sottil; Kouamé.

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, M.Quarta, Ranieri, Parisi; M.Lopez, Duncan; Ikoné, Barak, Sottil, Kouamé.

Il Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Christensen; Kayode, M.Quarta, Ranieri, Parisi; M.Lopez, Duncan; Ikoné, Barak, Sottil; Kouamé.

La Repubblica (4-2-3-1): Christensen; Faraoni, M.Quarta, Ranieri, Parisi; M.Lopez, Duncan; Ikoné, Barak, Sottil; Kouamé.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, M.Quarta, Ranieri, Parisi; M.Lopez, Duncan; Ikoné, Barak, Sottil, Kouamé.