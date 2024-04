LIVE FV, ATALANTA-FIORENTINA: A BREVE IL FISCHIO D'INIZIO!

Fonte: dal nostro inviato a Bergamo - Andrea Giannattasio

0' - Squadre in campo, finalmente! Atalanta con il completo casalingo formato da maglia nerazzurra e pantaloni neri. Fiorentina con la quarta divisa, ovvero quella bianca con inserti rossi stinti. Stadio Gewiss pressoché esaurito!

È il giorno della verità per la Fiorentina in Coppa Italia. Questa sera i viola a Bergamo, a partire dalle ore 21, affronteranno l'Atalanta nel ritorno delle semifinali del trofeo nazionale. Al Gewiss Stadium - tutto esaurito, con 500 tifosi arrivati da Firenze - si ripartirà dall'1-0 per i toscani ottenuto turno d'andata e realizzato da Mandragora. Italiano si presenta in Lombardia con la rosa pressoché al completo (salvo Nzola, non convocato per motivi personali) mentre Gasperini (squalificato e in tribuna) deve fare a meno di Holm, Toloi e Scalvini. Chi passa affronterà la Juventus nella finalissima di Roma del 15 maggio.

Ecco le formazioni ufficiali del match, che sarà diretto dal fischietto La Penna della sezione di Roma 1.

ATALANTA (3-4-1-2): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 23 Kolasinac; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 13 Ederson, 22 Ruggeri; 7 Koopmeiners; 17 De Ketelaere, 90 Scamacca.

A disposizione: 1 Musso, 31 Rossi, 43 Bonfanti, 33 Hateboer, 20 Bakker, 25 Adopo, 8 Pasalic, 10 Touré, 59 Miranchuk, 11 Lookman.

Allenatore: Gritti (Gasperini squalificato).

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Terracciano; 2 Dodo, 4 Milenkovic, 16 Ranieri, 3 Biraghi; 5 Bonaventura, 38 Mandragora; 10 Gonzalez, 9 Beltran, 99 Kouame; 20 Belotti.

A disposizione: 53 Christensen, 30 Martinelli, 22 Faraoni, 33 Kayode, 65 Parisi, 37 Comuzzo, 28 Martinez Quarta, 8 Lopez, 17 Castrovilli, 6 Arthur, 32 Duncan, 72 Barak, 19 Infantino, 11 Ikoné, 7 Sottil.

Allenatore: Italiano.

Arbitro: La Penna di Roma 1.

Assistenti: Giallatini-Del Giovane.

Quarto uomo: Marchetti.

Var: Aureliano.

A.Var: Marini.