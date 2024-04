LA MACUMBA DEL GALLO: TUTTO SULLE SPALLE DI BELOTTI

FirenzeViola.it

Lo ha detto senza troppi giri di parole nel post-partita del match contro il Genoa. Per Vincenzo Italiano quella di domani contro il Viktoria Plzen "Sarà la partita di Belotti. Questo è un tipo di appuntamenti che ci deve far vincere e lo farà, ne sono convinto". Sicurezza e un investimento totale per il proprio attaccante principe, sostituito al 60' lunedì proprio per preservarlo per la battaglia di domani. Lo ha ripetuto anche nella conferenza di oggi: "Lo spiraglio Andrea lo troverà", per poi aggiungere "In precedenza mi riusciva spesso di vedere gioire spesso i miei numeri 9... forse c'è qualche maledizione o qualche macumba...". Italiano, la Fiorentina e Andrea Belotti contro le macumbe.

All-in - Lo aveva esaltato dopo le prime uscite, quando l'effetto del suo unico gol (datato 11 febbraio, contro il Frosinone) non era ancora svanito; ne aveva sottolineato le doti da "attaccante-difendente" quando le cose non iniziavano a girare; nelle ultime settimane poi, lo aveva stimolato dicendo che poteva fare molto di più. Adesso, per cercare di ripescare un attaccante che sembra precipitato in un pozzo di insicurezze il tecnico della Fiorentina prova l'ultima carta. Lo potremo chiamare "wishful thinking" (o pensiero positivo), se pensi che una cosa si realizzerà, si realizzerà; ma insomma Italiano ci ha in qualche modo "spoilerato" come finirà la partita di domani, col Gallo ad alzare la cresta dopo più di due mesi e la Viola in semifinale di Conference.

Numeri a picco - Lo spera, d'altro canto, anche lo stesso Andrea Belotti. Perché se il treno per l'Europeo adesso sembra perso (non è comunque mai detta l'ultima parola), il Gallo - in prestito secco dalla Roma - adesso deve cercare di conquistarsi una conferma a Firenze che, fino a qualche settimana fa, sembrava più semplice. Ora invece anche la dirigenza viola si guarda intorno e i dubbi sullo scegliere di puntare ancora su un centravanti ultra-trentenne dalla media gol di un discreto mediano (un gol in quattordici partite) continuano ad aumentare.

Belotti e altri dieci - Non pensa la stessa cosa Vincenzo Italiano, o quantomeno non può fare altrimenti che affidarsi ancora una volta al proprio numero venti. "Belotti e altri dieci" ha in qualche modo detto lunedì sera, quando con ampio anticipo ha dichiarato ai giornalisti presenti al Franchi che domani il Gallo sarà ancora una volta titolare. Anche perché di alternative non esistono: Kouame e Nzola se possibile danno ancora meno garanzie sotto porta e, messi nel ruolo di prima punta, non garantiscono il lavoro di pulizia dei possessi che quantomeno Belotti ancora non fa mai mancare col suo gioco spalle alla porta. E quindi anche nel ritorno col Plzen rivedremo Belotti, in uno degli ultimi treni anche per lui, deciso a dimostrare a sé stesso di possedere ancora un barlume di quel primordiale istinto da killer del centravanti che fu.