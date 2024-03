L'ABBRACCIO DI NY A BARONE. LA FIGLIA GABRIELLA: "BALLERÒ SEMPRE PER TE" E IL PRIMOGENITO PETER: "MIO PADRE È IMMORTALE"

A New York presso la St. Stephen Church, nel cuore di Brooklyn, si è tenuto il funerale di Joe Barone. All'ultimo atto della settimana di commemorazioni per il dg della Fiorentina scomparso il 19 marzo hanno partecipato procuratori, ex calciatori, colleghi e tanti amici della comunità italo-americana. C'erano anche Roberto Saccà, SEO del Miami United FC dove ha giocato il figlio Giuseppe, e Joe Appio, vice-presidente della Mediacom. In rappresentanza della Fiorentina invece il responsabile dell'area aziendale Alessandro Ferrari e dell'area sportiva Daniele Pradè, con il dottor Luca Pengue e il centrocampista viola Giacomo Bonaventura. Tutti accompagnati dal figlio di Rocco Commisso, Joseph. Ma soprattutto c'era la famiglia composta dalla moglie Camilla, il cognato, i genitori, i fratelli e ovviamente i quattro figli: Pietro, Giuseppe, Gabriella e Salvatore.

Il sacerdote, Monsignor Guy Massie, ha preso la parola sottolineando subito le passioni di Joe: "Non solo per lo sport ma anche per la squadra, per i ragazzi. Per la famiglia era "papà", per tanti era Joe, per altri era "mr. Barone". Per tutti era una persona semplice, «uno di noi»". Dopodiché si è espresso un dei suoi migliori amici, che ne ha ricordato la positività rivelando un retroscena: "Nel 1976 avevo 13 anni e ho iniziato a giocare a calcio. Joe aveva 10 anni e mi veniva a vedere, da lì partì una bellissima storia d'amore con questo sport. Scoprì presto che gli piaceva di più gestire una squadra. Mi ricordo il momento dell'incontro con Rocco Commisso, stabilirono un grande rapporto di fiducia. Non sarei sorpreso se in questo momento stesse parlando con San Pietro lassù per organizzare una partita tra angeli e diavoli, starà già facendo le squadre".

Ecco anche l'intervento del cognato, il fratello di Camilla, che con la voce rotta ha commentato il suo rapporto con Joe che andava oltre a tutto: "Joe è stato il fratello che non ho mai avuto ed è stato come un figlio per mia madre. Il suo amore per sua moglie, mia sorella, era incommensurabile". L'intervento forse più toccante è stato quello della figlia, Gabriella, che commosso tutti quando ha affermato: "Papà, sarai per sempre il mio compagno di ballo. Prometti di esserci da lassù per tutti i passi che dovremo fare. Noi ti promettiamo di non dimenticarti mai. Io baderò a Giuseppe Tommaso (il nipote, ndr) ogni giorno. Farò a mamma un cappuccino ogni mattina, come facevi tu, e ballarò con lei". Infine Pietro, il primogenito: "Si dice che si muore due volte. La prima quando spiri, la seconda quando qualcuno pronuncia per ultimo il tuo nome. Se è così, mio papà è immortale". La Messa si è conclusa dopo quasi due ore: adesso la sepoltura nel cimitero comunale e monumentale di Green-Wood.