DAI QUARTI AI QUARTI: RIECCO NICO

Un anno più tardi, la stessa situazione e lo stesso epilogo. Nicolas Gonzalez ha incontrato molti ostacoli nel suo percorso a Firenze, non è un caso che pure la scorsa stagione, proprio in prossimità dei quarti di Conference League, l’argentino stesse attraversando un periodo complicato e di astinenza realizzativa. "Per me è molto importante fare bene, vediamo se riesco ad essere quel Gonzalez che quando è arrivato qui faceva la differenza" dichiarò il classe ’98 alla vigilia della partita contro il Lech Poznan. Detto, fatto: Nico segnò il 2-1 della Fiorentina spianando la strada per il 4-1 conclusivo.

Dai quarti ai quarti.

Ecco, la reazione d’orgoglio sfoderata dall’ex Stoccarda con il Viktoria Plzen ha ricordato un po’ quella di un anno fa. Decisivo come allora, Gonzalez si è tolto il peso della marcatura dopo oltre due mesi: l'attaccante viola aveva segnato l'ultimo gol al Frosinone l’11 febbraio, contro cui a sua volta aveva interrotto un digiuno di altrettanti mesi. "Sono contento - le sue parole a Sky nel post gara -. Sono tornato a segnare dopo tanto e mi fa piacere. Non so perché ho incontrato tante difficoltà in stagione, me lo chiedo anche io… Do sempre il massimo. Ma mi sento bene, la stanchezza è normale".

La volata finale.

Ci si aspettava un segnale dal calciatore più pagato della storia della Fiorentina (nonché il secondo più remunerato attualmente), ed è arrivato. La stagione di Gonzalez può svoltare nel momento di maggiore necessità: adesso conta solo la concretezza per coronare la volata finale, anche perché del domani non c’è certezza. Ma questa è un’altra storia. Italiano è fiducioso che Nico possa tornare a essere un punto di riferimento: "Fa piacere che abbia segnato, non lo faceva da tanto. Ora che si è sbloccato mi auguro che possa darci un apporto maggiore". Lo sperano il tecnico, il giocatore e una città intera.