ITALIANO (SKY), Pensavo fosse stregata. Belotti era in dubbio. Perché ho messo Quarta

L'allrnatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, intervistato ai microfoni di SkySport, ha parlato della vittoria della sua squadra contro il Viktoria Plzen. Queste le sue dichiarazioni: "Era l'obiettivo che avevamo. Abbiamo gestito in maniera intelligente la gara d'andata e ci siamo giocati tutto stasera. Abbiamo creato tutto quello che potevamo creare. Ho pensato che fosse stregata anche questa però poi siamo riusciti a segnare e poi anche il raddoppio con Biraghi. Proveremo a raggiungere la finale ma stasera soddisfazione enorme".

Può cambiare l'andamento del 2024 questa partita?

"Credo di sì perché abbiamo preparato andata e ritorno in due modi diversi. Io temevo tantissimo loro in casa perché non prendono gol e poi ripartono bene. Oggi ci siamo giocati tutto ed è stato bello. Ho visto i ragazzi felici e contentissimi. Siamo stati ripagati della fatica di giocate ogni tre giorni. Mancava Bonaventura però siamo stati bravissimi. Lo dedichiamo a Joe e alla sua famiglia".

Quanto è importante il gol per Nico? E Belotti?

"Andrea era in dubbio perché aveva un problema al quadricipite poi ha stretto i denti e ha giocato. Ha lottato anche oggi e poi il portiere è stato bravo, ha parato anche di faccia. Deve esere ripagato però. Su Nico fa piacere perché era tanto che non segnava. Ha avuto due tre occasioni importanti anche prima però ora che si è sbloccato mi auguro che possa darci un apporto maggiore".

Sulla crescita di Kouame.

"Si è mosso bene. Abbiamo cercato di mandarli tutti e tre vicino alla punta visto che ci aspettavano basi. Kouame dentro riesce a trovare gli spazi. Anche a lui manca il gol ma lotta e si sacrifica".

Su Quarta.

"Inizio supplementari abbiamo aggiunto lui al posto di un centrocampista per rimanere in tre e mandare altri davanti. E' stato pericoloso con un tiro da fuori però è bravo nell'impostare e ha le qualità per andare a chiudere. Bene sono entrati tutti bene. Sono contento. Ci ripaga degli sforzi che stiamo facendo per preparare le partite in tre giorni con gente fuori condizione".

Come si immagina il cammino

"Sono arrivate squadre forti. Si è alzato il livello. Ci sono tutte squadre di valore. Se sarà Brugge va preparata bene perché il ritorno è a casa loro ci prepareremo quando sarà, ora ci godiamo la vittoria e poi pensiamo al campioanto e alla coppa italia".