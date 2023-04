GONZALEZ, Daremo la vita: bello giocare queste gare

Fonte: Dagli inviati a Pozna, Tommaso Loreto e Pietro Lazzerini

L'esterno della Fiorentina Nico Gonzalez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Lech Poznan, valida per i quarti di finale di andata di Conference League. Queste le sue parole: "Penso che domani sarà una gara importante per tutti. Chi gioca deve dare la vita e lasciarla in campo, a me piace giocare queste partite. Vediamo poi domani le scelte del mister, però noi l'abbiamo preparata. Loro sono forti ma noi vogliamo portare a Firenze un risultato positivo".

Cosa significa domani? "Sarà una gara difficile, per noi sarà come una finale. Abbiamo trovato la strada giusta perché stiamo lavorando bene. Lunedì giochiamo un'altra finale, però pensiamo a domani perché l'abbiamo preparata bene".

Quanto manca alla consacrazione definitiva? "Domani proverò a fare quello che so fare meglio dentro il campo. Per me è molto importante fare bene, vediamo se riesco ad essere quel Nico Gonzalez che quando è arrivato qui faceva la differenza. Spero che domani sia una bella serata per me".

Come si affrontano 43mila tifosi?

"In campo siamo 11 contro 11, ciò che c'è fuori non importa. Sappiamo cosa dobbiamo fare, questa partita si vince con la testa e dando la vita su ogni pallone. Se facciamo quello, porteremo un risultato positivo a Firenze".

L'extra campo tra mercato e voci l'hanno condizionata in stagione?

"Quello è il passato, lo dobbiamo lasciare lì. Penso solo a domani che è importante. Sento che sto tornando quel Nico che è arrivato la prima volta a Firenze. Devo continuare così, allenandomi tutti i giorni al massimo e vediamo se domani riuscirò a fare la differenza per la squadra".

Qual è il suo segreto quando batte i rigori?

"Quando prendi la palla in quel momento devi stare tranquillo, sereno e concentrato. Quando prendo il rigore, so di avere 10 giocatori che pensano che deve essere gol. Mi concentro ed è quello che serve per farmi stare sereno, il lavoro dei miei compagni. Devo fare tutto il possibile affinché la palla finisca dentro".