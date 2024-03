BONAVENTURA O BARAK, CHI IL 10? SI PASSA ANCHE DA ARTHUR

FirenzeViola.it

Pronti via. Nemmeno il tempo di tornare da Budapest (nella notte tra giovedì e venerdì) e staccare la spina un giorno, che è subito tempo di pensare al prossimo impegno. Al Franchi arriva una Roma spietata, da quando De Rossi siede sulla panchina. Per la Fiorentina è un altro contro diretto, non di poco conto se si considera che i punti di distanza sono cinque. Con il campionato che riserva sempre meno gare e considerando lo stato di forma dei giallorossi, un’eventuale sconfitta rischierebbe di azzerare le possibilità (comunque già non alte) dei viola di riprendere i Capitolini.

LE CERTEZZE

La Fiorentina sarà chiamata ad una prestazione maiuscola, a cominciare da chi questa squadra l’ha trascinata per lunghi tratti della stagione e ultimamente - per un motivo o per un alto - ha un po’ perso smalto e lucidità. Come Bonaventura, probabilmente chiamato a sostituire Beltran nelle zolle di campo dietro la punta. L’argentino, il viola più pimpante dell’ultimo periodo sul fronte offensivo, mancherà infatti per squalifica ed è facile pensare che l’ex Milan possa tornare protagonista nel ruolo ricoperto fin da inizio anno.

DUBBIO MEDIANA

Ci sarà però da tener conto anche delle condizioni di Arthur, rimasto a Firenze per lavorare in questi giorni. La sua presenza contro la Roma è ancora in forse, e qualora la risposta sia negativa, Bonaventura potrebbe essere impiegato da Italiano anche nella coppia mediana, dovendo sopperire alle geometrie del brasiliano. In questo caso, ecco che il "numero 10" potrebbe essere cucito addosso a Barak, le cui quotazioni sono in rialzo dal gol vittoria di giovedì sera, col ceco che vuole scrollarsi di dosso il torpore della prima metà d’anno e tornare a dare il proprio contributo alla causa viola.