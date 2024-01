QUI SASSUOLO, Pochi dubbi nell'undici di Dionisi

FirenzeViola.it

Il Sassuolo di Alessio Dionisi non dovrebbe presentare novità di rilievo nel suo classico 4-2-3-1 che anche stasera scenderà in campo per affrontare la Fiorentina. In porta tornerà Consigli, dopo la presenza di Cragno in Coppa Italia, mentre la linea difensiva sarà composta da Pedersen, Toljan, Ferrari e Erlic. Il duo di centrocampo sarà quello formato dai "piccoletti" Boloca ed Henrique mentre sulla trequarti ci sarà posto per Berardi, coadiuvato da Thorsvedt e Laurientè. Davanti la maglia numero 9 sarà affidata a Pinamonti.