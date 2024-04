IL COMMENTO, Non molliamo in campionato. E Ranieri...

FirenzeViola.it

Stefano Cappellini nel suo consueto pezzo di commento su Repubblica scrive che "per la serata perfetta sarebbe servita l’eliminazione dell’Aston Villa. Pazienza, accontentiamoci di aver rivisto una Fiorentina viva e pimpante. Certo, a segnare un gol facciamo più fatica che Meloni a riconoscere un errore, ma prima o poi capiterà che un palo diventi gol o che Belotti non centri il portiere da due metri".

Poi parla del fatto che anche in campionato si potrebbero aprire nuovi orizzonti: per questo "non bisogna mollare di un millimetro, anche perché incepparsi a Salerno, con questa Salernitana, significherebbe perdere in un lampo tutta la carica di entusiasmo che ci ha regalato la qualificazione. Nonostante i malumori e i mal di pancia, abbiamo tutti avuto l’impressione che la squadra ci sia ancora e non si sia sciolta sotto il peso delle delusioni e degli addii imminenti. Vincere un trofeo è difficilissimo, ma rifare due finali per il secondo anno consecutivo sarebbe comunque un risultato memorabile, e i meriti di Italiano sarebbero indiscutibili". Chiusura su Ranieri: "La sua continua a essere la storia più bella di riscatto e merito e la storia della Viola è storia di campioni assoluti ma anche di calciatori come lui, sempre i primi che ti porteresti in battaglia".