CORR.SPORT-STADIO, Mister Coppe. Il dato di Italiano

© foto di www.imagephotoagency.it

"Mister Coppe", titola stamani in prima pagina il Corriere dello Sport - Stadio sottolineando i grandi risultati di Vincenzo Italiano quando si tratta di gare da dentro o fuori. Due finali nel 2023 e ora altre due semifinali: nelle coppe, nazionali ed europee, mai la Fiorentina erano arrivati così in alto per due anni di fila. Nel 2014-15, la Viola (allora di Vincenzo Montella) venne eliminata in due semifinali, ma né l’anno precedente né il successivo furono raggiunti risultati simili. Semmai il ricordo torna ancora al 1960-’61, quando la Fiorentina vinse sia la Coppa delle Coppe che la Coppa Italia: uguagliare quella doppietta era il sogno un anno fa e lo è anche adesso.

Nei turni a eliminazione diretta prima delle finali fra Coppa Italia, Conference League e Supercoppa, il quotidiano sottolinea come in tre anni Italiano abbia affrontato 19 sfide (compresa la Supercoppa italiana con formula differente) e di queste ne ha superate 17. A parte la sfida a R iyhad persa con il Napoli, l’unica volta che gli è andata male è stata nella prima stagione, eliminato dalla Juve in semifinale di Coppa Italia.

