LO SPECIALISTA DI COPPE CHE VUOLE MIGLIORARSI ANCORA

Coppe? Rivolgersi a Vincenzo Italiano, lo specialista. Con la semifinale di Conference League raggiunta ieri ai danni del Viktoria Plzen la Fiorentina di Italiano infatti ha raggiunto per la terza stagione consecutiva la semifinale di tutte le Coppe in cui era impegnata. Un percorso su più fronti che va avanti dalla prima stagione di Italiano quando raggiunse la semifinale di Coppa Italia (una competizione in cui era impegnata oltre alla serie A) battendo l'Atalanta ai quarti. In quell'occasione solo l'autogol di Venuti contro la Juventus fermò la corsa della Fiorentina che l'anno successivo è andata in semifinale battendo ai quarti il Torino e poi la Cremonese (2-0 in trasferta e 0-0 al Franchi). In finale poi l'Inter conquistò la Coppa nonostante l'illusione iniziale data da Nico.

In Conference lo scorso anno la Fiorentina ha battuto il Lech Poznan ai quarti conquistando la semifinale contro il Basilea. Dopo la sconfitta in casa fu il gol di Barak in Svizzera a portare i viola in finale con l'Aston Villa. Anche in quel caso un solo errore finale, quello di Igor, fece sfuggire il trofeo. In questa stagione la Fiorentina ha già raggiunto la semifinale di Coppa Italia e vinto l'andata con l'Atalanta. Il ritorno di mercoledì non sarà una passeggiata, visto che la Dea è altrettanto galvanizzata dopo la conquista della semifinale di Europa League ai danni del Liverpool. Sfida tutta da vivere insomma tra due squadre altrettanto stanche ma felici.

Tra la finale di Conference e la Fiorentina c'è invece di mezzo il Club Brugge e dal 2 maggio l'obiettivo sarà solo quello. Pensando alle due possibili finali consecutive, che sarebbe un autentico record per la Fiorentina visto che le ha raggiunte nella scorsa stagione dopo 62 anni, intanto Italiano ha già segnato un piccolo-grande traguardo con le semifinali.

2021/2022 - Semifinalista di Coppa Italia

2022/2023 - Finalista di Coppa Italia e di Conference League

2023/2024 - Qualificata alle semifinali di Coppa Italia e Conference League