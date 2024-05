SOTTIL, Ho un vuoto dentro ma per me sarà una rinascita

FirenzeViola.it

Riccardo Sottil ieri ha vissuto una serata da incubo dopo averla iniziata con un gol da sogno. L'esterno della Fiorentina era andato in gol dopo 4 minuti contro il Club Brugge ribadendo la bellissima rete segnata in campionato contro il Sassuolo. Nella ripresa però, una brutta caduta dopo uno scontro di gioco lo ha portato a subire la frattura scomposta della clavicola, un infortunio che lo costringerà nuovamente ai box per diverso tempo e che ha anticipato di molto la fine della sua stagione agonistica.

Sottil ha voluto affidare ai propri profili social un messaggio dopo questo stop forzato: "Vivo per questi momenti, li ho sempre sognati, che serata fantastica, purtroppo per queste ultime partite non potrò essere presente e questo mi provoca un enorme vuoto dentro. Fortunatamente il recupero sarà veloce e poi sarò di nuovo pronto a rivivere momenti così. Per me sarà un'ulteriore Rinascita. Adesso ci aspetta il secondo round per provare a fare qualcosa di magico. Grazie a tutti dei messaggi un abbraccio".