CORR.FIORENTINO, Coppe, ecco il segreto di Italiano

"Di certo quando si pensa a Vincenzo Italiano lo si può immaginare come un principe", scrive stamani il Corriere Fiorentino. Quanto successo l’altra sera contro il Plzen conferma una volta di più il feeling che l’allenatore della Fiorentina ha con le coppe. Quando il gioco si fa duro insomma, il tecnico viola inizia a giocare.

Coppa Italia (tre semifinali consecutive), ma non solo, anche in Europa, quando si tratta di confronti da dentro o fuori, Italiano non sbaglia praticamente mai. Il segreto? La filosofia di gioco molto europea, e quella regola alla quale Italiano non viene mai meno che aveva fatto storcere il naso a qualcuno dopo lo 0-0 di Plzen. Quella secondo la quale il primo obiettivo, nei match d’andata, è sempre e comunque "dare un senso al ritorno".