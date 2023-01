DI DOMENICO A RFV, L'Eintracht rivorrebbe Jovic

Gianluca Di Domenico, agente es esperto di calcio tedesco, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare di Josip Brekalo e dei giocatori in orbita viola che abbiano dei trascorsi in Bundesliga. Queste le sue parole sul croato ex Wolfsburg: “È un giocatore che deve capire che Firenze non è Wolfsburg. Qua è tutto molto più calmo, si tollera qualche capriccio e qualche insoddisfazione. In generale la Bundesliga è abbastanza tranquilla. Firenze è totalmente differente, si sa anche all’estero. Non c’è tanta pazienza, si vuole far bene e subito. Le qualità lui ce le ha, sa saltare l’uomo ed essere decisivo. Ma deve capire che sta andando in una piazza molto difficile, deve trovare la tranquillità”.

Non giocando da tanto, potrebbe impiegare molto a trovare la forma fisica adeguata?

“Firenze ha un grande allenatore, ha dimostrato di saper lavorare anche coi giovani e saper riscattare le carriere. Ci vuole fiducia, bisogna inserirsi bene e poi tutto il resto sono automatismi che vengono veloci”.

Cosa non è andato nell’avventura di Brekalo al Wolfsburg?

“Nelle ultime settimane si allenava addirittura fuori squadra. Voleva la Fiorentina. Il calcio tedesco è molto improntato sulla velocità e sul volume di corsa, ma soprattutto sulla disciplina. Questo in lui non ha funzionato. Anche al Torino non è stato riscattato. Adesso è una delle ultime chance per dimostrare di poter far bene nel calcio italiano”.

Anche Jovic ha fatto bene in Germania, cosa ne pensa a tal proposito?

“In Germania, insieme a Haller, li chiamavano i bufali di campo. Ma a Francoforte si è integrato bene, parlava anche il tedesco. Nelle società italiane è più dura integrarsi, specialmente a Firenze. Devi impegnarti molto di più per integrarti, ma non è un problema di qualità calcistica. È molto più un problema di insoddisfazione. Perché Firenze dà tutto per poter fare bene. Credo che l’Eintracht sia anche interessato a riprenderlo. Hanno anche liquidità, avendo raggiunto gli ottavi di Champions. Se vende Borré, si dice che vogliano fare un attacco a Jovic. Può darsi che la Fiorentina l’abbia anche messo sul mercato”.

Ma sarebbe un interessamento già per gennaio?

“Si, se ne parlava per ora. Bisogna ricordare che con Jovic, Haller e Rebic, l’Eintracht ha avuto uno degli attacchi più forte della sua storia. È possibile che con una cessione di Borré facciano un attacco a Jovic”.

Anche Gonzalez è stato in Bundesliga. La Fiorentina può liberarsene a giugno?

“È stato, insieme a Pavard e Gomez, uno dei giocatori venduto al prezzo più alto nella storia dello Stoccarda. Ci si aspettava tanto da lui. Il fatto che il Leicester lo cerchi interessa anche allo Stoccarda, perché si dice che abbia una futura rivendita rispetto alla Fiorentina”.

Anche Sabiri è passato dalla Germania. Può essere giusto per Italiano?

“In Germania ha fatto la gavetta. Approdare in Italia è stato un successo, se l’è meritato. Bisogna capire se questo trasferimento possa essere positivo per lui, perché giocare alla Fiorentina non è facile. Se non giochi devi portare quella pazienza per poterti imporre più in là. Anche su di lui si parla del Leicester”.