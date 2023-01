BERTONI A RFV, Nico? Per 35 milioni va venduto

L'ex giocatore della Fiorentina, Daniel Bertoni, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al centro".

La stupisce un'offerta così alta per Nico?

"Io lo venderei subito, 35 milioni sono molti soldi, poi con quei soldi prenderei un centravanti all'altezza della piazza. Poteva esserci Julian Alvarez, ma poi è andato al Manchester City".

C'è un grande centravanti in Argentina che farebbe al caso della Fiorentina? Anche per il futuro

"C'è un giocatore interessante, ma voglio aspettare che inizi il campionato per dire il suo nome. Il campionato argentino è pieno di grandi calciatori".

Ancora su Nico: "Ha fatto pochi gol, e soprattutto su rigore. Per queste cifre la Fiorentina può lasciarlo partire. La Viola soffre molto per vincere, anche troppo".

Il problema è solo il centravanti?

"Non sono andati via tanti giocatori, la difesa è rimasta la stessa, poi è rimasto Amrabat. Barak è un grande calciatore. Manca il centravanti, i meccanismi funzionano. Regista? Non ce ne sono tanti nel Mondo".

Prosegue: "Il Torino è sul livello della Fiorentina, che la Viola può vincere tranquillamente, soprattutto perché gioca in casa: deve approfittarsene".