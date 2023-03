ASCARI A RFV, Mandragora copre l'assenza di Torreira

Oggi è stato ospite negli studi di Radio FirenzeViola Eugenio Ascari, operatore di mercato ha parlato sia della Fiorentina che delle italiane nelle coppe europee: "Terracciano per giocare contro il Sivasspor deve essere al 100%, perché Sirigu contro la Cremonese ha dato tante sicurezze e conosce il calcio internazionale".

Sta cambiando qualcosa per le italiane nelle coppe internazionali?

"Si c'è un nuovo vento, l’Italia è l'unica nazione, se il Napoli dovesse passare, ad avere tre compagini ai quarti di finale di Cahmpions. Il doppio vantaggio della Roma, così come il vantaggio di Juve e Fiorentina fanno ben sperare anche per l'Europa League e la Conference".

Perché adesso si parla meno di Torreira?

"Perché il centrocampo sta migliorando, soprattutto con la crescita di Mandragora".

Domani, data la squalifica di Biraghi e l'indisponibilità di Terzic, c'è emergenza in difesa.

"In difesa penso che domani giocherà Dodo a destra, Quarta e Milenkovic e a sinistra ci sarà il ballottaggio Igor e Ranieri. ranieri i primi campionati li ha disputati da terzino sinistro, non credo che abbia scordato come si fa. Il fatto che Coffe sia il leader, è una testimonianza che la rosa del Sivasspor non ha una rosa di altissimo livello".

Domani trasferta difficilissima, nonostante ciò in 20 tifosi viola sono partiti.

"I tifosi che sono andati a Sivas, vanno premiati per il loro attaccamento, Instanbul lo raggiungi facilmente, ma le città interne un po meno. La Turchia poi ha un fascino bellissimo".