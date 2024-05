QUARTA, Il Chino è nella lista per il nuovo Napoli di Conte

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Quarta-Napoli, un accostamento non nuovo. In passato, il centrale argentino era già finito nel mirino del Napoli, che quest'estate potrebbe provare concretamente a portarlo in azzurro. Ventotto anni, contratto in scadenza a giugno 2025, Lucas Martinez Quarta sta per terminare la sua quarta stagione alla Fiorentina, una delle migliori, se non altro per la produzione in zona-gol (8 reti tra Serie A e coppe). Per questo il Napoli, e in particolare il 'nuovo' Napoli di Antonio Conte, lo avrebbero messo nella lista dei possibili colpi.

L'arrivo dell'ex tecnico di Juventus e Inter rivoluzionerà il mondo-Napoli, a partire proprio dalla difesa. E, come scrive la Gazzetta dello Sport, il nome buono è proprio quello del Chino, un profilo che Conte vedrebbe bene nella difesa a tre. Per la retroguardia occhio anche a un ex viola come David Hancko del Feyenoord, mentre in mezzo al campo piace Luis Alberto. Tanti nomi, ambizioni settate in alto: il Napoli di Conte sarà uno spauracchio per tutti sul mercato.