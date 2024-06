UEFA, Multa e diffida per ACF dopo la finale di Atene

Fonte: Calcio e Finanza

La Fiorentina è stata sanzionata con una multa di 35.000 euro dall'Organo di Controllo, Etica e Disciplina dell'UEFA a seguito del comportamento dei suoi tifosi durante la finale di Conference League contro l'Olympiacos ad Atene. Gli incidenti hanno incluso danneggiamenti e lancio di oggetti, con conseguente imposizione di un divieto di trasferta per una partita UEFA per i prossimi due anni: una sorta di "cartellino giallo" in cui alla Fiorentina potrebbe essere vietata una trasferta per i prossimi due anni qualora i sostenitori viola si dovessero rendere nuovamente protagonisti di atteggiamenti considerati punibili dalla UEFA.

La partita si è svolta nello stadio dell'AEK Atene, e la Fiorentina è tenuta a risarcire il club greco entro 30 giorni per i danni, inclusi i 28 posti rotti.