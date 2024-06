EURO 24, Colpaccio Slovacchia. Il Belgio cade 0-1

FirenzeViola.it

Mancava ancora una sorpresa in questa rassegna internazionale e arriva con la sconfitta del Belgio, battuto clamorosamente per 0-1 dalla Slovacchia, dopo essersi visto annullare due gol, entrambi realizzati da Lukaku, sprecone nel primo tempo in due occasioni.

Per la nazionale allenata da Calzona decisiva la rete di Ivan Schranz dopo 7 minuti, bravo ad approfittarsi di una costruzione dal basso belga non riuscita, su cui il pressing slovacco ha la meglio. Sugli scudi l'ex viola David Hancko, autore di una solidissima prova e di un clamoroso salvataggio sulla linea dopo il tiro a botta sicura di Bakayoko. Per l'obiettivo di mercato della Fiorentina, Aster Vranckx, solo panchina.