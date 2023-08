NZOLA, Siamo ai dettagli. Ottimismo anche per Beltran

Fonte: Niccolò Ceccarini

La Fiorentina sta per mettere a segno due colpi importanti per rinforzare l'attacco: M'Bala Nzola e Lucas Beltran. Per l'attaccante dello Spezia si può chiudere a 12 milioni più il cartellino di Pierozzi. La Viola però non vuole cedere definitamente il giovane e sarebbe favorevole ad un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il contratto per l'attuale attaccante dello Spezia sarebbe fino al 2028.

Gli uomini di mercato di Rocco Commisso, inoltre contano di definire l'affare con il River Plate per Beltran per una cifra complessiva di 20 milioni di euro. Per l'argentino c'è grande ottimismo e in un paio di giorni le due società potrebbero trovare un accordo.